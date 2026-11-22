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- मनीषा यादव, पीजीटी, कर्नल पब्लिक स्कूल, गुरुग्राम

मेरा प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय उनमें सीखने, समझने और आगे बढ़ने की जिज्ञासा विकसित करूं। मेरा मानना है कि हर बच्चा अपनी क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुसार अलग होता है। इसलिए शिक्षण का तरीका भी उसकी जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं पाठ योजनाओं को सरल, रोचक, गतिविधि आधारित और व्यावहारिक बनाने का प्रयास करती हूं, ताकि बच्चे सहजता से सीख सकें। मेरे लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, रचनात्मकता और स्वयं सीखने की आदत विकसित करना है। इसके लिए मैं नई शिक्षण विधियों और नवाचारों को अपनाकर कक्षा को प्रभावशाली और आनंददायक बनाने का प्रयास करती हूं। जब कोई विद्यार्थी झिझक छोड़कर सवाल पूछता है, कठिन विषय को स्वयं समझता है या अपनी छोटी उपलब्धि पर खुश होता है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और संतोष होता है।