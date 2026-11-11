Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Man acquitted of assault and molestation charges against colleague

Gurugram News: सहकर्मी से मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में युवक बरी

Wed, 11 Nov 2026 08:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 08:34 PM IST
विज्ञापन
Man acquitted of assault and molestation charges against colleague
- सदर थाना में तीन अक्तूबर 2017 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी, सबूतों के अभाव में अदालत ने दिया संदेह का लाभ
विज्ञापन

गुरुग्राम। कंपनी में महिला सहकर्मी से मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में अदालत ने सनी को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित नहीं कर पाने पर यह फैसला सुनाया।

मामले में सदर थाना में तीन अक्तूबर 2017 को आईपीसी की धारा 294, 323, 354 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि कार्यालय में बहस के दौरान सनी ने उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारा और लात मारी थी। साथ ही अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। इनमें कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए। चिकित्सा रिपोर्ट में भी शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुरूप चोटों की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस आधार पर सनी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed