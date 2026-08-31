Gurugram News: सेक्टर-14 में विराजेंगे महाराष्ट्र के इको-फ्रेंडली गणपति

नंबर गेम- 700 मूर्तियां मंगाई गई हैंसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-14 स्थित सामुदायिक केंद्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति द्वारा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक गणपति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष शांताराम उदागे और उपाध्यक्ष गंगाधर गुंडे ने बताया कि इस वर्ष सजावट का विशेष थीम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावले रखा गया है। मराठी कला-संस्कृति और व्यंजनों की स्वाद भी गुरुग्राम वासी ले सकेंगे। पंडाल में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, उपहार में पौधे दिए जाएंगे। समिति के सभी पदाधिकारी पिछले दो महीनों से इस उत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कच्ची मिट्टी और इको फ्रेंडली चीजों की मदद से बनी गणपति की करीब 700 मूर्तियां महाराष्ट्र के अहमद नगर से मंगाई गई हैं। इसे मराठी समाज के लोग अपने घरों में स्थापित करेंगे।संगठन के सांस्कृतिक सचिव संदीप जोशी ने बताया कि 14 सितंबर को सुबह नौ बजे गणेश की स्थापना, शाम 6.30 बजे अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती होगी। रात 8 बजे अभंगवाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉ. संदीप दलाल और मिलिंद दलाल करेंगे। 15 सितंबर को रात 8 बजे महिलाओं के लिए विशेष खेल और मनोरंजन का कार्यक्रम खेल पैठणी का आयोजित किया जाएगा। 16 सितंबर को रात 8 बजे हिंदी नाटक राजा शिव छत्रपति की प्रस्तुति होगी। 17 सितंबर को रात 8 बजे हिंदी कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हास्य कवि शंभू शिखर, भुवन मोहिनी, हिंमाशु बवंडर, भूपेंद्र राठौर और अतुल ज्वाला हिस्सा लेंगे। 18 सितंबर को रात 8 बजे मराठी नाटक ही दोस्ती तुटायची नाय की प्रस्तुति होगी। इसमें सुमित राघवन (वागले की दुनिया फेम), चिन्मयी सुमित, शुभंकर एकबोटे और अमृता विकास बने मुख्य कलाकार होंगे। 19 सितंबर को सुबह 11 बजे बच्चों के लिए नृत्य, नाटक और संगीत का विशेष कार्यक्रम बाल उत्सव आयोजित किया जाएगा। शाम 8 बजे से हिंदी आर्केस्ट्रा की प्रस्तुति होगी, इसके मुख्य कलाकार सुशील नायक और संगीता होंगे। 20 सितंबर को 10.30 बजे विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।