फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Madhav Academy emerged victorious thanks to Rajat Thakur's innings of 167 runs.

Gurugram News: रजत ठाकुर की 167 रन की पारी से माधव अकादमी बनी विजेता

Fri, 02 Oct 2026 07:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:08 PM IST
विज्ञापन
Madhav Academy emerged victorious thanks to Rajat Thakur's innings of 167 runs.
-अंडर-12 मुकाबले में अचीवर्स जूनियर क्रिकेट अकादमी को 59 रन से हराया
विज्ञापन

-रजत ने 115 गेंदों में बनाए 167 रन, उज्ज्वल ने तीन विकेट चटकाए
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अचीवर्स अकादमी एंड पार्क मैदान पर शुक्रवार को खेले गए जूनियर क्रिकेट मुकाबले में माधव क्रिकेट अकादमी अंडर-12 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अचीवर्स जूनियर क्रिकेट अकादमी को 59 रन से हरा दिया। माधव अकादमी की जीत के नायक रजत ठाकुर रहे, जिन्होंने 115 गेंदों में 167 रन की शानदार पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए माधव अकादमी ने निर्धारित 30 ओवर में तीन विकेट पर 259 रन बनाए। रजत ठाकुर ने 167 रन बनाए, जबकि कप्तान सौरभ राठौर ने 43 और उज्ज्वल सिंह राजपूत ने 15 रन का योगदान दिया। अचीवर्स की ओर से लक्ष्य, अफजल और यश मोरिया ने एक-एक विकेट लिया।

260 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अचीवर्स जूनियर क्रिकेट अकादमी की टीम 30 ओवर में छह विकेट पर 200 रन ही बना सकी। माहिर मोर ने 97 गेंदों में नाबाद 107 रन की शतकीय पारी खेलकर संघर्ष किया। कप्तान नरेंद्र श्रीवास्तव और जतिन कुमार ने 18-18 रन बनाए, लेकिन टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। माधव अकादमी की ओर से उज्ज्वल सिंह राजपूत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए। पार्थ वशिष्ठ ने दो और आदर्श कुमार ने एक विकेट हासिल किया। रजत की बड़ी पारी और गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से माधव अकादमी ने मुकाबला अपने नाम किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed