Gurugram News: बारिश की संभावना कम, उमस करेगी परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:03 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:03 PM IST
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मानेसर। मिलेनियम सिटी में रविवार को तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले कई दिन से शहर में तेज धूप निकल रही है। इसके चलते तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। संवाद
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