सैंडविच में मिला जिंदा कीड़ा: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई, नमूने लेकर जांच को भेजे, देखें वीडियो

गुरुग्राम के वन होराइजन सेंटर स्थित पॉल रेस्तरां में एक ग्राहक को सैंडविच में जिंदा कीड़ा मिला। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्तरां पर कार्रवाई की है। ग्राहक सुलभ माथुर को नाश्ते में परोसे गए सैंडविच में सफेद रंग का कीड़ा रेंगता दिखा। उन्होंने आधा सैंडविच खाने के बाद यह देखा था।

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सुलभ माथुर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था, जो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। विभाग का एक दल जांच के लिए रेस्तरां पहुंचा। दल ने खाने के नमूने लिए और उन्हें सील कर दिया। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुलभ माथुर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया था, जो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। विभाग का एक दल जांच के लिए रेस्तरां पहुंचा। दल ने खाने के नमूने लिए और उन्हें सील कर दिया। सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।