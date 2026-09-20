Gurugram News: अक्षर ज्ञान की परीक्षा देने पहुंचे शिक्षार्थी

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गुरुग्राम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत रविवार को जिले के 129 केंद्रों पर साक्षरता परीक्षा हुई। करीब 2000 शिक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 1200 महिलाएं और 800 पुरुष शामिल रहे। कई महिलाएं घूंघट में परीक्षा देने पहुंचीं, वहीं बुजुर्ग भी उत्साह से शामिल हुए। परीक्षा सुबह नौ से शाम पांच बजे तक हुई। स्वयंसेवी शिक्षकों ने शिक्षार्थियों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित का अभ्यास कराया। संवाद