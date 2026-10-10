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Gurugram News: पटौदी में कोलकाता के कलाकार करेंगे मंचन

Sat, 10 Oct 2026 06:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:48 PM IST
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Kolkata artists to stage a performance in Pataudi.
श्री गणेश पूजन के साथ पटौदी क्षेत्र की रामलीलाए प्रारंभ हुई । अयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
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पटौदी। क्षेत्र में श्रीगणेश पूजन के साथ रामलीलाओं का शुभारंभ हो गया है। इस साल शहर में नवाब पटौदी द्वारा संचालित दिन की रामलीला सहित कुल चार रामलीलाएं आयोजित होंगी। नगरपरिषद के अंतर्गत हेलीमंडी में भी दो रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता के कलाकार प्रस्तुति देंगे।
बाबा हरदेवा रामलीला कमेटी जाटौली मंडी के उप-प्रधान भारत भूषण ने बताया कि रामलीला का मंचन संजय शर्मा कोलकाता द्वारा किया जाएगा। इसमें पुरुष और महिला कलाकार किरदार निभाएंगे। रामलीला शनिवार को गणेश पूजन के साथ शुरू हुई। हेलीमंडी में श्रीराम लीला क्लब शिव मंदिर अनाजमंडी द्वारा भी रामलीला आयोजित होगी। यहां भी कोलकाता के कलाकार प्रस्तुति देंगे। रामलीला का मंचन 11 अक्तूबर रविवार से 21 अक्तूबर बुधवार तक चलेगा।
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11 अक्तूबर से रामलीला में मंगलाचरण, नरसिंह अवतार और श्रीराम जन्म जैसे प्रसंग दिखाए जाएंगे। इसके बाद सीता जन्म, श्रवण कुमार वृत्तांत, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और धनुष यज्ञ का मंचन होगा। 14 अक्तूबर को राम बरात और राम सीता विवाह का आयोजन होगा, जिसके बाद राम वनवास और दशरथ मरण के दृश्य दिखाए जाएंगे। बाद के दिनों में सीता हरण, भरत मिलाप, शबरी-राम मिलन, लंका दहन, कुंभकरण वध और लक्ष्मण मूर्छा जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग होंगे। 20 अक्तूबर को मेघनाथ वध, रावण वध, पुतलों का दहन और आतिशबाजी की जाएगी, तथा 21 अक्तूबर को भगवान श्रीराम का राजतिलक होगा।
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