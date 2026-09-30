इटली की महिला को बनाया शिकार: गुरुग्राम के युवक ने सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर भरोसा जीतकर दिया ऐसा दर्द

पीड़िता ने जुलाई 2026 में इंस्टाग्राम के जरिये एसीपी साइबर क्राइम गौरव फौगाट से संपर्क किया था। उसने बताया कि एक गुरुग्राम निवासी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की। उस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उससे विभिन्न कारणों से रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। 28 सितंबर को पीड़िता इटली से गुरुग्राम पहुंची। महिला ने एसीपी गौरव फौगाट से मिलकर विस्तृत लिखित शिकायत प्रस्तुत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ने साइबर पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस टीम शिकायतकर्ता को नियमानुसार सहायता उपलब्ध करा रही है। मामले से संबंधित तथ्यों, लेन-देन और तकनीकी साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।