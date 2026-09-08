Gurugram News: एटीएम सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश

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गुरुग्राम। पुलिस चौकी सेक्टर-93 के इंचार्ज ने क्षेत्र के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ सुरक्षा समन्वय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंक परिसरों और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। इसमें बैंक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एटीएम में लगे अलार्म सिस्टम को डायल-112 से तुरंत जोड़ने का निर्देश दिया गया। एटीएम और बैंक परिसर में लगे सभी सुरक्षा उपकरणों को चालू हालत में रखने को भी कहा गया। ब्यूरो