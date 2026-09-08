Gurugram News: डेंगू के दो नए मरीज मिले, कुल संख्या हुई 57

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं। इसके तहत टीमों दौरा एंटी लार्वा की जांच और फाॅगिंग की जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 97 लोगों के डेंगू के सैंपल की जांच की गई, जिसमें डेंगू के दो नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके बाद जिले में कुल डेंगू के मरीज 57 हो गए हैं। वहीं, मंगलवार को सर्वे कर टीम ने 112 घरों को नोटिस थमाया गया। संवाद