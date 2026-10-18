फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Instructions to accelerate the installation of charging stations

Gurugram News: चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश

Sun, 18 Oct 2026 07:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:27 PM IST
विज्ञापन
Instructions to accelerate the installation of charging stations
पीएम ई-ड्राइव योजना के क्रियान्वयन को तेज करेगा बिजली निगम
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) सक्रिय हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

यूएचबीवीएन ने सभी अधीक्षण अभियंताओं (ऑपरेशन) को चिह्नित स्थलों की जानकारी एक सप्ताह में ई-मेल से भेजने को कहा है। प्रत्येक स्थल की दो स्पष्ट तस्वीरें अनिवार्य हैं, जिनमें प्रवेश द्वार और चार्जर लगाने का स्थान दिखे। तस्वीरों के साथ जिले, शहर और स्थल का नाम भी अंकित करना होगा। हरियाणा में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यूएचबीवीएन को राज्य नोडल एजेंसी नामित किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी संजय चुघ ने बताया कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed