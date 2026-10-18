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Gurugram News: त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में जांच तेज

Sun, 18 Oct 2026 07:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:54 PM IST
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Inspections intensified in markets ahead of the festive season
दो दिन में लिए गए करीब 12 सैंपल
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए त्योहारों के सीजन में कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीम ने पिछले दो दिनों में पटौदी और हेलीमंडी के बाजारों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों और आम जनता को शुद्ध सामग्री के प्रति जागरूक भी किया गया।
विशेष अभियान के तहत टीम ने विभिन्न दुकानों से दूध की क्रीम, सिंघाड़े का आटा, मिठाई, चाऊमीन, सरसों का तेल और सूजी समेत कुल 12 नमूने एकत्र किए। इन सभी सैंपलों को शुद्धता और गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
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अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट में मिलावट या कमियां पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बाजार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
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त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जांच अभियान जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में निगरानी बढ़ाई गई है। - डॉ. मनोज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) गुरुग्राम-1
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