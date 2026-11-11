Gurugram News: मानेसर में प्रदूषण का असर, सोसाइटियां कर रहीं खास इंतजाम

मानेसर। शहर में बढ़ते प्रदूषण ने आधुनिक सुविधाओं वाली सोसाइटियों के निवासियों की दिनचर्या प्रभावित की है। लोग प्रदूषित हवा के कारण सुबह-शाम बाहर घूमने और व्यायाम करने से बच रहे हैं।प्रदूषण से राहत के लिए सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए अपने स्तर पर उपाय कर रही हैं। सेक्टर-48 की सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट्स में ऑटो और ई-रिक्शा से सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इमारतों की छतों पर सुबह चार बजे से एंटी स्मॉग गन चलाई जा रही हैं। सेक्टर-92 की राइजिंग होम्स सोसाइटी में एसटीपी के पानी से पूरे परिसर में छिड़काव किया जा रहा है, जिसका समय दिवाली के बाद बढ़ा दिया गया है। सोहना रोड की विपुल ग्रीन्स सोसाइटी में स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन और धूल कम करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। इन प्रयासों के बावजूद शहर में बढ़ता प्रदूषण अब भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है।