Gurugram News: आईसीएसआई के गुरुग्राम चैप्टर ने शिक्षकों के लिए किया सम्मेलन

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गुरुग्राम। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के एनआईआरसी गुरुग्राम चैप्टर की ओर से बुधवार को दीनबंधु सर छोटूराम भवन में टीचर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें शहर के विभिन्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के 60 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एडुटेनमेंट कुटुंब की चेयरपर्सन संगीता दास ने प्रेरणा और जीवन कौशल पर संवाद किया। सीएस धीरज शर्मा ने छात्रों के जीवन में शिक्षक की भूमिका पर विचार रखे। सीएस प्रियांशी गर्ग ने विद्यार्थियों को कंपनी सेक्रेटरी के रूप में करियर के अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में आईएस यादव और आरके वत्स ने भी विचार रखे। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। संवाद

-60 से अधिक शिक्षकों ने लिया हिस्सा, जीवन कौशल और कंपनी सेक्रेटरी करियर पर हुई चर्चा