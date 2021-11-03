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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। जिले में गोकशी और गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नूंह पुलिस ने बीते साल की तुलना में इस बार अधिक प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 अप्रैल से 28 अक्टूबर 2026 तक गोकशी से जुड़े 218 प्राथमिकी दर्ज कर 385 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 130 वाहन जब्त करने के साथ 533 गोवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। पिछले साल इसी अवधि में पुलिस ने 90 प्राथमिकी दर्ज की थी और 303 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने 4 अप्रैल 2026 को नूंह जिले का कार्यभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने गोकशी के अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। उनके नेतृत्व में पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर गोकशी से जुड़े मामलों में कार्रवाई की।उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक 62 वाहन जब्त किए गए थे और 320 गोवंश मुक्त कराए गए थे। वहीं, इस साल 4 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक 130 वाहन जब्त किए गए और 533 गोवंश को मुक्त कराया गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गोकशी के अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।