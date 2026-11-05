Gurugram News: जाटौली मंडी में त्योहारों के कारण अवकाश

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गुरुग्राम। नई अनाज मंडी जाटौली 6 से 8 नवंबर और 10-11 नवंबर को त्योहार व बाजरे के उठान के कारण बंद रहेगी। पटौदी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष मनोज मोकलवास ने किसानों से अवकाश में फसल न लाने की अपील की। अब तक 2,68,466 क्विंटल बाजरे की खरीद हुई है। सचिव विपिन यादव ने बताया कि एमएसपी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के तहत किसानों को भुगतान किया जाएगा। संवाद