Gurugram News: बारिश के बाद बढ़ी गर्मी और उमस
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:38 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:38 PM IST
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मानेसर। मिलेनियम सिटी में रविवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश के बाद रविवार को पूरे दिन मौसम साफ रहा। तेज धूप के कारण शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिससे उमस और गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया गया। शहर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, रविवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 और मानेसर का 108 दर्ज किया गया। संवाद
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