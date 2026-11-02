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Gurugram News: पैर फिसलने से सिर में लगी चोट, मौत

Mon, 02 Nov 2026 07:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:06 PM IST
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Head injury from a slip; death ensues.
गुरुग्राम। सेक्टर-62 की झुग्गियों में शनिवार को एक युवक का पैर फिसलने से सिर में चोट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के साठीतारा गांव निवासी मिथुन के रूप में हुई है। शनिवार सुबह वह लघुशंका के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रविवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को उनके बेटे का जन्मदिन था । रात में काफी शराब पी हुई थी। सुबह वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाथरूम का गेट खोलने के दौरान ही वह फिसलकर गिर पड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। संवाद
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