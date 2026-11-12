गुरुग्राम: युवक को बेरहमी से पीटा, अधमरी हालत में स्कूटी से घसीटकर घर के बाहर फेंका; वीडियो आया सामने

7-8 साल पुरानी है रंजिश

घायल युवक नितिन कुमार के परिवार वालों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7-8 साल पहले आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 11 नवंबर की दोपहर को नितिन कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की है। आरोप है कि आरोपियों ने नुकीली वस्तु से युवक पर वार किए हैं, जिससे उसके शरीर पर जगह-जगह चोटें लगी हैं। इसके बाद जब वह अधमरी हालत में पहुंच गया तो उसे स्कूटी से घसीटते हुए घर के सामने फेंक दिया। उस समय पड़ोसी मौजूद थे, लेकिन वे भी आरोपी युवक को पकड़ने का साहस नहीं कर पाए।