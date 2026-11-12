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गुरुग्राम: युवक को बेरहमी से पीटा, अधमरी हालत में स्कूटी से घसीटकर घर के बाहर फेंका; वीडियो आया सामने

Thu, 12 Nov 2026 09:52 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: विकास कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 09:52 PM IST
सार

घायल युवक को स्कूटी से घसीटते हुए घर के बाहर फेंकने का वीडियो भी सामने आया है। घायल युवक के परिवार वालों ने पुलिस को दी शिकायत में साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश उर्फ लोकी सहित अन्य पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं।
 
 

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gurugram youth assault dragged by scooty outside home video
गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से पिटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम स्थित अर्जुन नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत नई बस्ती में 11 नवंबर की दोपहर को कई युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद युवक को अधमरी हालत में आरोपी स्कूटी से घसीटते हुए उसके घर के सामने फेंककर भाग गए। घटना के दौरान युवक के मां व भाई घर पर नहीं थे। ऐसे में पड़ोसियों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी मां व भाई को घटना के बारे में जानकारी दी।

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7-8 साल पुरानी है रंजिश
घायल युवक नितिन कुमार के परिवार वालों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7-8 साल पहले आरोपियों के साथ किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 11 नवंबर की दोपहर को नितिन कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की है। आरोप है कि आरोपियों ने नुकीली वस्तु से युवक पर वार किए हैं, जिससे उसके शरीर पर जगह-जगह चोटें लगी हैं। इसके बाद जब वह अधमरी हालत में पहुंच गया तो उसे स्कूटी से घसीटते हुए घर के सामने फेंक दिया। उस समय पड़ोसी मौजूद थे, लेकिन वे भी आरोपी युवक को पकड़ने का साहस नहीं कर पाए।

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इन पर मारपीट का आरोप
घायल युवक को स्कूटी से घसीटते हुए घर के बाहर फेंकने का वीडियो भी सामने आया है। घायल युवक के परिवार वालों ने पुलिस को दी शिकायत में साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश उर्फ लोकी सहित अन्य पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं।
 

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पुलिस क्या बोली
अर्जुन नगर चौकी प्रभारी राजबीर ने बताया कि परिवार वालों की शिकायत के आधार पर मारपीट करने, गंभीर चोटें पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत नामजद युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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