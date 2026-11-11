गुरुमंत्र : पढ़ाई को क्षमता निखारने का अवसर समझें

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- प्रियंका, लायंस पब्लिक स्कूल गुरुग्राम।

विद्यार्थियों को हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए और किसी भी विषय को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अच्छी तरह समझने के उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाइयों से पीछे हटने के बजाय उनका हल खोजने की आदत डालें। हर दिन का थोड़ा-थोड़ा अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपनी गलतियों को सीखने का माध्यम बनाएं और लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखें, मेहनत के साथ सही दिशा और धैर्य जुड़ जाए तो सफलता की राह आसान हो जाती है।