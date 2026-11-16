Gurugram News: सुल्तानपुर झील में सात समंदर पार से आए मेहमान

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नंबर गेम - 15 हजार पक्षी मौजूद हैं झील मेंसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। ठंड की दस्तक से सुल्तानपुर नेशनल पार्क झील में विदेशी प्रजाति के पक्षी भी पहुंचने शुरू हो गए है। अभी सिर्फ सात प्रजाति ही पहुंची हैं, बाकियों का आना अभी बाकी है। जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ही झील में विदेशी पक्षियों की मौजूदगी भी बढ़ जाएगी। इस समय में करीब 15 हजार पक्षी झील में मौजूद हैं। अभी झील काफी जगह पर खाली है। बर्ड वॉचर का कहना है कि अभी झील में 50 हजार से ज्यादा पक्षियों को आना बाकी है। जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो पक्षियों का आना भी शुरू हो जाएगा।1.बार-हेडेड गूज2.यूरेशियन विगन3. कॉमन कूट4. कॉमन टील5. गडवाल6. नॉर्दन पिनटेल7. नॉर्दन शॉवेलर8. ग्रेटर स्पॉटेड ईगलस्थानीय पक्षी झील में मौजूद1.पेंटेड स्टॉर्क2.रेड मुनिया3.पर्पल हेरॉन4.ऐशी प्रिनिया5.एशियन कोयल6.इंडियन पाइड मैना7.ग्रेट एग्रेट8.ग्रे हेरॉन9.इंडियन ग्रे हॉर्नबिल10. ऑरिएंटल डार्टरतीन हजार से ज्यादा की संख्या में आए हैं बार-हेडेड गूज पक्षी :मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला बार-हेडेड गूज तीन हजार से ज्यादा की संख्या में सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पहुंच गए हैं। पक्षियों प्रेमियों को यह झील में कम और आसपास के खेतों में ज्यादा पाया जाता है। वर्ड वॉचर बताते हैं कि आसपास के खेत में यह गेहूं की फसल को खाते हैं। झील में सिर्फ पानी पीने के लिए आते हैं।धीरे-धीरे प्रवासी पक्षी पहुंचने लगे हैं। ठंड के बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या में भी इजाफा होगा। विदेशी पक्षियों की आठ प्रजाति अभी तक पहुंच चुकी हैं। करीब 15 हजार पक्षी सुल्तानपुर झील में मौजूद हैं। - आरके जांगडा, जिला वन्य जीव अधिकारी