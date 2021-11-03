Gurugram News: जीएसएसएस भोरा कलां स्कूल 2 रन से जीता

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गुरुग्राम। जिले के भोरा कलां क्रिकेट अकादमी के मैदान पर शुक्रवार को जीएसएसएस भोरा कलां स्कूल ने भोरा कलां क्रिकेट अकादमी को 2 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जीएसएसएस भोरा ने 6 विकेट खोकर 124 रन बनाए। जवाब में भोरा कलां अकादमी 6 विकेट खोकर 122 रन ही बना सकी। जीएसएसएस भोरा कलां से रोहन को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और यश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद