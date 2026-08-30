फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Godrej builder to pay interest to the buyer for delayed possession.

Gurugram News: देरी से पजेशन देने पर गोदरेज बिल्डर खरीदार को देगा ब्याज

Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Godrej builder to pay interest to the buyer for delayed possession.
2023 में देना था पजेशन, 2026 में कंपनी ने दिया पजेशन का ऑफर
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। खरीदार को समय से फ्लैट का पजेशन न देने पर गोदरेज बिल्डर को ब्याज देने का आदेश दिया गया है। खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के चेयरमैन अरुण कुमार ने आदेश दिया है।


नई दिल्ली के द्वारका निवासी मधु छाबरा और प्रदीप छाबरा ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि गोदरेज की तरफ से सेक्टर-106 में गोदरेज मेरिडियन-2 में विकसित की गई परियोजना में फ्लैट बुक किया था। कंपनी के साथ 31 दिसंबर 2021 में करार हुआ था। फ्लैट की कीमत सभी चार्ज लगाकर 1.91 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1.84 करोड़ रुपये खरीदार की तरफ से दे दी गई थी। कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके फ्लैट का पजेशन 30 सितंबर 2023 तक दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला। फ्लैट का पजेशन न मिलने पर उन्होंने प्राधिकरण में याचिका दायर की। कंपनी को परियोजना के कुछ हिस्से के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 2024 में मिल गया था । कंपनी की तरफ से जनवरी 2026 को खरीदार को फ्लैट के लिए पजेशन का ऑफर दिया गया। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोदरेज बिल्डर को आदेश दिया है कि वह सितंबर 2023 से ऑफर पजेशन करने तक उनसे ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed