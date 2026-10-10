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Gurugram News: सरकारी स्कूल में बनेंगे चार कमरे

Sat, 10 Oct 2026 06:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:41 PM IST
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Four rooms will be built at the government school.
भवनीश कुमार के पदभार संभालने पर स्वागत करते ग्रामीण। संवाद
मानेसर। गांव बासकुशला के सरकारी स्कूल में चार कमरों का निर्माण कराया जाएगा। इससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वार्ड-7 के पार्षद कंवरपाल चौहान के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गांव के लोगों ने लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान गांव के सरकारी स्कूल में मारुति सुजुकी की ओर से चार कमरों का निर्माण कराने की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल को गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम में गौरधन, विजय पाल, इंद्रजीत फौजी, शयोराज फौजी, नरेंद्र फौजी, सत्यनारायण शर्मा, नेम सिंह, विनोद, महेश फौजी और रामबीर सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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