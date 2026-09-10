Gurugram News: अलग-अलग मामले में मादक पदार्थ के साथ चार गिरफ्तार

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शाखा सेक्टर-31 ने सात किलो गांजे के साथ खांडसा सब्जी मंडी के पास से मधुबनी के रतनसरा गांव निवासी हरेंद्र कुमार शाह और सिसवा गांव निवासी बैजू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शिवाजी नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ में बताया कि आरोपी ने 90 हजार रुपये में गांजा खरीदा था।

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गुरुग्राम। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में मादक पदार्थ के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा सेक्टर-31 ने बुधवार को झाड़सा रोड से एक युवक को गांजे के साथ और उसको गांजा उपलब्ध कराने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिहार के औरैया के बहादुरपुर गांव निवासी सौरभ और मधुबनी के बेल्हा दत्ता गांव निवासी कैलाश के रूप में हुई है। सौरभ क के पास से 6 किलो गांजा मिला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने गांजा 13 हजार रुपये किलो के हिसाब से खरीदा था। कैलाश ने उसे यह उपलब्ध कराया था।