पटौदी। पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने पटौदी से जनौला मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत 5.40 करोड़ रुपये होगी। सड़क की कुल लंबाई 4.9 किलोमीटर है। इसमें 1.55 किलोमीटर सीसी सड़क बनेगी। शेष 3.35 किलोमीटर बीसी सड़क का निर्माण होगा। यह कार्य छह माह में पूरा किया जाएगा।यह मार्ग पहले एनएचएआई के अधीन था। विधायक ने लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र सौंपा था। मांग की गई थी कि इस मार्ग को पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा जाए। इस मौके पर सत्यनारायण यादव, पार्षद आनंद भूषण और संजीव जनौला मौजूद रहे। पार्षद हरिचंद, पार्षद मुनफेद और जीतपाल चौहान भी उपस्थित रहे। पूर्व पार्षद ब्रहम दौचानिया, रामनिवास यादव, विजय यादव और अनिल यादव समेत कई लोग शामिल हुए।