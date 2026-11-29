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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 में इन दिनों गजब का प्रशासनिक खेल चल रहा है। यहां एचएसआईआईडीसी की खाली पड़ी जमीन को कचरा और सीएंडडी वेस्ट (मलबा) फेंकने वालों ने अवैध डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। लेकिन, इस गंदगी को साफ करने के बजाय नगर निगम मानेसर और एचएसआईआईडीसी के अधिकारी जिम्मेदारियों की फुटबॉल खेलने में व्यस्त हैं।स्थानीय लोग जब भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो दोनों विभाग एक-दूसरे के पाले में गेंद डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। कागजों और बैठकों में स्वच्छता के बड़े-बड़े दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में बदबू और मलबे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की इस आपसी खींचतान में सेक्टर-1 की सफाई का पूरी तरह गोल हो चुका है।खाली जमीन पर रोजाना कूड़ा और मलबा डाला जा रहा है। इससे पूरे इलाके में गंदगी फैल रही है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। - जतीन राजपाल, स्थानीय निवासीअधिकारियों को समस्या के बारे में कई बार बताया गया है। इसके बावजूद कूड़ा डालने वालों पर रोक नहीं लगाई जा रही। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। -श्याम शर्मा, स्थानीय निवासीएचएसआईआईडीसी और नगर निगम दोनों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। आखिर कब तक खाली जमीन पर कूड़ा डाला जाता रहेगा। - सुंदर, स्थानीय निवासीअधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। जमीन से कूड़ा हटवाने के साथ यहां दोबारा कचरा डालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।- प्रकाश, स्थानीय निवासी