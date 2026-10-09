फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   For Delhi's attention: Organizer arrested in Gurugram for hosting a liquor party and playing a DJ set without a permit.

दिल्ली के ध्यानार्थ : गुरुग्राम में बिना परमिट शराब पार्टी, डीजे बजाने पर आयोजक गिरफ्तार

Fri, 09 Oct 2026 06:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
For Delhi's attention: Organizer arrested in Gurugram for hosting a liquor party and playing a DJ set without a permit.
-बृहस्पतिवार रात भोंडसी थाना पुलिस ने की कार्रवाई
विज्ञापन

-आरोपी यशस्व गुप्ता ने जन्मदिन पर आयोजित की थी पार्टी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नयागांव स्थित बिग ट्री विला में बिना परमिट शराब परोसने और देर रात तक डीजे बजाने के आरोप में पुलिस ने पार्टी आयोजक को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार रात की गई कार्रवाई के बाद 28 वर्षीय यशस्व गुप्ता के खिलाफ भोंडसी थाना में आबकारी अधिनियम और कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार रात भोंडसी थाना की टीम नयागांव के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि बिग ट्री विला में तेज आवाज में डीजे बजाकर पार्टी की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां करीब 20 से 30 लोग शराब पीते मिले। पुलिस को देखकर वे शराब छोड़कर मौके से भाग गए। टीम ने पार्टी आयोजक यशस्व गुप्ता को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पश्चिमी दिल्ली का निवासी है और वर्तमान में गुरुग्राम के सेक्टर-67 स्थित विक्ट्री वैली में रहता है। वह शराब परोसने और डीजे बजाने के लिए कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा सका।
विज्ञापन

शराब और पांच हुक्के बरामद-
पुलिस ने मौके से विभिन्न ब्रांड की शराब और बीयर की बोतलें बरामद कीं। इसके अलावा पांच हुक्के भी मिले। नियमानुसार शराब के नमूने लेकर शेष शराब और खाली बोतलों को अलग-अलग पैक कर कब्जे में ले लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का जन्मदिन था। उसने इसी अवसर पर बिग ट्री विला में पार्टी आयोजित की थी। आरोप है कि पार्टी में बिना अनुमति शराब परोसने और देर रात तक डीजे बजाने की व्यवस्था की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed