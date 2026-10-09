फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Affordable medicines and milk facilities at the Civil Hospital starting November.

Gurugram News: नागरिक अस्पताल में नवंबर से सस्ती दवाए और दूध की सुविधा

Fri, 09 Oct 2026 11:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Affordable medicines and milk facilities at the Civil Hospital starting November.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदाराें को जल्द ही दवाओं और खाद्य सामग्री के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी और वीटा डेयरी एक नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। इससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं मिल सकेंगी। वहीं, वीटा डेयरी पर दूध और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री मिलेगी।

अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीज भी शामिल हैं। ऐसे में अमृत फार्मेसी शुरू होने से उन्हें निजी फार्मेसी में कम कीमत पर जरूरी दवाएं खरीदने का विकल्प मिलेगा।
विज्ञापन

वहीं, वीटा डेयरी शुरू होने से भी मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को दूध सहित अन्य खाद्य सामग्री खरीदने के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, दोनों सुविधाओं से संबंधित काम पूरा कर लिया गया है। इन्हें एक नवंबर से शुरू करने की तैयारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed