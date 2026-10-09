Gurugram News: राशन डिपो पर 1.17 लाख परिवारों को मिलेगा सरसों का तेल

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इन परिवारों को पहले दिए जाने वाले दो और एक लीटर के पैक की जगह 500 एमएल, एक लीटर और 1.5 लीटर के पैक में सरसों का तेल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तेल की आपूर्ति हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही तेल की गुणवत्ता की जांच भी अनिवार्य होगी। इससे जिले के करीब 1.17 लाख पात्र परिवारों को राशन डिपो के जरिए सरसों का तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक केके गोयल कि जैसे ही सप्लाई आएगी, वैसे ही लोगों में वितरण किया जाएगा। साथ जिन डिपो पर पहले से तेल का स्टॉक है, उसे वितरित किया जा रहा है। संवाद

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गुरुग्राम। जिले में करीब 1.17 लाख बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों को अगस्त और सितंबर में तेल नहीं मिला है, उन्हें पिछले महीने का भी तेल मिलेगा। वहीं अक्तूबर भी की आपूर्ति के लिए विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत 10 से 15 अक्तूबर तक तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी है। इसके बाद 21 अक्तूबर से लाभार्थियों को नए पैक में तेल मिलने की योजना है।