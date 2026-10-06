फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Footpath repairs will be reviewed daily.

Gurugram News: फुटपाथ की मरम्मत की रोज होगी समीक्षा

Tue, 06 Oct 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Footpath repairs will be reviewed daily.
जीएमडीए सीईओ ने इंजीनियरिंग विंग को दिए निर्देश
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। शहर में फुटपाथों को बेहतर बनाने के लिए जीएमडीए ने फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने मंगलवार को इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकारी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में फुटपाथों का निरीक्षण कर मरम्मत का काम प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। फुटपाथ की मरम्मत की रोजाना समीक्षा की जाएगी।

सीईओ ने कहा कि प्रत्येक कार्यकारी अभियंता को प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पूरी हुई फुटपाथ मरम्मत की लंबाई और अगले दिन के लक्ष्य की जानकारी देनी होगी। इससे काम की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फुटपाथ पर पैदल यात्रियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन


पीसी मीणा ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ निर्माण के लिए पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर फुटपाथ का डिजाइन घुमावदार किया जा सकता है, लेकिन पेड़ों की कटाई स्वीकार नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed