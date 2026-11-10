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Gurugram News: धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन, पांच साइट सील

Tue, 10 Nov 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:42 PM IST
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Five sites sealed for violating dust control norms
गुरुग्राम। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों के खिलाफ कार्रवाई की है। बोर्ड के गुरुग्राम उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने पर पांच निर्माण साइटों को सील कर दिया। इनमें से तीन साइट उद्योग विहार क्षेत्र में स्थित हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इन निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके अलावा निर्माण स्थलों की ओर से एचएसपीसीबी के डस्ट पोर्टल से संबंधित अनिवार्य नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण कर पांचों साइटों को सील करने की कार्रवाई की। संवाद
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