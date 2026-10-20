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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Fire breaks out in trash dumped on a vacant plot; a car gets burnt.

Gurugram News: खाली प्लॉट में पड़े कूड़े में लगी आग, एक कार जली

Tue, 20 Oct 2026 11:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:08 PM IST
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Fire breaks out in trash dumped on a vacant plot; a car gets burnt.
अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। सेक्टर-52 स्थित एक खाली प्लॉट में पड़े कूड़े में 19 अक्तूबर की शाम करीब 5.30 बजे आग लग गई। इस घटना में कूड़े के पास खड़ी एक कार जल गई। सूचना मिलते ही सेक्टर-29 फायर स्टेशन से पहुंची एक दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर सेक्टर-53 थाने की पुलिस भी पहुंची थी। घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। सेक्टर-53 थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कूड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसे फायर टीम ने काबू कर लिया था।
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