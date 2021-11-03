फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Fire breaks out in a shop located within a house; locals rescue the sleeping family.

Gurugram News: मकान में बनी दुकान में आग, सो रहे परिवार को लोगों ने बाहर निकाला

Wed, 07 Oct 2026 12:47 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in a shop located within a house; locals rescue the sleeping family.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सोहना। दौला गांव में मकान के आगे वाले कमरे में बनी कॉस्मेटिक्स की दुकान में सोमवार की देर रात आग लग गई। घर में सो रहे लोगों में से एक महिला ने दुकान से धुआं उठते देखकर शोर मचाया। इसके बाद ग्रामीणों ने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक भी जल गई है। सूचना पर पहुंची सोहना फायर स्टेशन से दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।


दौला गांव निवासी सुभाष ने मकान में आगे कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल रखी थी। सुभाष ने बताया कि सोमवार की रात को उसकी पत्नी की नींद खुली तो दुकान की ओर से धुआं निकलते हुए देखा। उसकी पत्नी ने तुरंत ही शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें बाहर निकाला। आग लगने से लाखों रुपये के नुकसान होने का अनुमान है। दमकल विभाग के प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed