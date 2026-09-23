Gurugram News: चलते ट्रक में लगी आग

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गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर बिलासपुर चौक पर 22 सितंबर की शाम करीब 7 बजे चलते ट्रक के बोनट से धुआं निकलने लगा था। इसी दौरान बिलासपुर चौक पर तैनात जेडओ एएसआई प्रशांत, कांस्टेबल विनोद व एचजीएच भोजराज तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने एनएच-48 पर दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों को सुरक्षित रूप से रोका। पुलिसकर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रक को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर हटवाया गया। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों की तत्परता व सूझ-बूझ के चलते ट्रक में आग लगने बचा लिया व ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। ट्रक के बोनट में आग बुझाने के बाद पुलिसकर्मियों ने हाईवे पर वाहनों का संचालन शुरू कराया। संवाद