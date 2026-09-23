गुरुग्राम में बिट्टू तबाही ने की सफाई: तीन दिवसीय चलाया अभियान, 2435 किलो कचरा हटाया; यहां भी हटा चुके गंदगी

कौन हैं बिट्टू तबाही?

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अजनार नदी की सफाई से बिट्टू चर्चा में आए। हाथ में कोई बड़ी मशीन नहीं, तैरना भी नहीं आता था, लेकिन नदी से कचरा निकालने का जुनून जरूर था। शुरुआत में लोगों ने इसे सनक समझा, किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने इसे बेकार की कवायद बताया। मगर राजगढ़ जिले के ब्यावरा के 21 वर्षीय बिट्टू अपने इरादे पर कायम रहे। दिन बीतते गए और नदी से निकलता कचरा बढ़ता गया। बिट्टू की मेहनत की तस्वीरें सोशल मीडिया तक पहुंचीं तो कहानी ब्यावरा से निकलकर देश-दुनिया तक जा पहुंची। उद्योगपति आनंद महिंद्रा और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई लोगों ने उसके प्रयास की सराहना की।