Gurugram News: बिना लाइसेंस पशु दवाएं बेचने वालों पर एफडीए की नजर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बिना ड्रग लाइसेंस एलोपैथिक पशु दवाओं की बिक्री करने वालों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जिले में ऐसी दवाओं का कारोबार करने वाले दुकानदारों और फर्मों पर नजर रखी जा रही है। शनिवार को एफडीए की टीम ने सेक्टर-109 स्थित एक फर्म का निरीक्षण कर 23 प्रकार की एलोपैथिक पशु दवाएं जब्त की थीं। इसके अलावा दो प्रकार की दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे।ड्रग कंट्रोल ऑफिसर डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर सेक्टर-109 स्थित कंसिएंट वन मॉल में संचालित थियो पेट वेंचर्स (ब्रांड नाम-फरपेटुअल) का निरीक्षण किया गया था। शिकायत थी कि फर्म की ओर से बिना वैध ड्रग लाइसेंस एलोपैथिक पशु दवाओं की बिक्री की जा रही है। निरीक्षण के दौरान देवेंद्र नामक कर्मचारी मौके पर मिला। फर्म के संचालन की जिम्मेदारी संचिता तनेजा के पास बताई गई है।टीम ने फर्म से दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड मांगा। इस पर तीन बिक्री बिल और पांच खरीद बिल प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों के अनुसार, इन बिलों से प्रथम दृष्टया बिना वैध ड्रग लाइसेंस दवाओं की खरीद-बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई।कार्रवाई के दौरान 23 प्रकार की एलोपैथिक दवाओं को फॉर्म-16 के तहत जब्त किया गया। वहीं, दो प्रकार की दवाओं के नमूने फॉर्म-17 के तहत लिए गए। इन्हें सरकारी विश्लेषक से जांच कराने के लिए भेजा गया है। मामले में अदालत से आवश्यक कस्टडी आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।बिना वैध ड्रग लाइसेंस एलोपैथिक दवाओं का भंडारण, बिक्री या वितरण करने वाले किसी भी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पशु आहार उत्पादों का कारोबार करने की आड़ में एलोपैथिक दवाओं का भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के तहत कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. सुरेश कुमार, औषधि नियंत्रण अधिकारी, एफडीए गुरुग्राम-II