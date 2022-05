{"_id":"628dc76a3297aa3992227906","slug":"fashion-designer-commits-suicide-by-jumping-from-14th-floor-in-gurugram","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fashion designer suicide: गुरुग्राम में फैशन डिजाइनर ने 14वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, डेढ़ महीने पहले ही आई थी यहां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 25 May 2022 11:36 AM IST