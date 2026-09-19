Gurugram News: उद्यमियों ने क्षेत्र में सुविधाओं के सुधार की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। आईएमटी मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं को लेकर उद्यमियों ने चिंता जताई है। उद्यमियों का कहना है कि क्षेत्र में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा और सड़कों की मरम्मत से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उद्यमियों ने एचएसआइआइडीसी के एजीएम को पत्र भेजकर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
उद्यमियों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में करीब पांच साल से कई मरम्मत के काम नहीं हो पाए हैं। सड़कों की हालत सुधारने के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि उद्योग चलाने के लिए बेहतर सड़क, सफाई और सुरक्षा जैसी सुविधाएं जरूरी हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम मानेसर और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में सफाई को छोड़कर अन्य सभी काम एचएसआइआइडीसी द्वारा किए जाने हैं। उद्यमियों ने मांग की है कि सफाई का काम भी एचएसआइआइडीसी को सौंपा जाए, ताकि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके।
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मानेसर। आईएमटी मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं को लेकर उद्यमियों ने चिंता जताई है। उद्यमियों का कहना है कि क्षेत्र में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा और सड़कों की मरम्मत से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उद्यमियों ने एचएसआइआइडीसी के एजीएम को पत्र भेजकर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
उद्यमियों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में करीब पांच साल से कई मरम्मत के काम नहीं हो पाए हैं। सड़कों की हालत सुधारने के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि उद्योग चलाने के लिए बेहतर सड़क, सफाई और सुरक्षा जैसी सुविधाएं जरूरी हैं। कुछ दिन पहले नगर निगम मानेसर और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में सफाई को छोड़कर अन्य सभी काम एचएसआइआइडीसी द्वारा किए जाने हैं। उद्यमियों ने मांग की है कि सफाई का काम भी एचएसआइआइडीसी को सौंपा जाए, ताकि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके।
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