Gurugram News: एबीडीएम को मजबूत करने पर जोर

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गुरुग्राम। हरियाणा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि एबीडीएम देश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला मिशन है। सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा ने एबीडीएम के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में अब तक 1.92 करोड़ से अधिक आभा पहचान-पत्र बनाए जा चुके हैं। यह राज्य की अनुमानित आबादी का लगभग 65 फीसदी है। सुमिता मिश्रा ने कहा कि एबीडीएम की सफलता के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ब्यूरो