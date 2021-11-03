Gurugram News: प्रमुख जगह लगेंगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स, मुसीबत में बटन दबाते ही पहुंचेगी पुलिस

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मिलेनियम सिटी की सुरक्षा व्यवस्था और चाक-चौबंद होने जा रही है। इसके तहत पहले चरण में करीब 100 सार्वजनिक स्थानों के साथ पुलिस थानों में इमरजेंसी कॉल पॉइंट/इमरजेंसी कॉल बॉक्स (ईसीपी/ईसीबी) लगवाने की योजना है। आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति बटन दबाकर पुलिस से तुरंत संपर्क कर सकेगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही कार्य किसी एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।पुलिस विभाग ने शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने का प्रस्ताव जीएमडीए को दिया था। पुलिस का मानना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। पुलिस विभाग की सहमति के बाद जीएमडीए ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए जीएमडीए ने करीब नौ करोड़ रुपये की योजना को सिरे चढ़ाने के लिए टेंडर जारी किया था। जीएमडीए ने इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। जल्द ही कार्य एजेंसी को दे दिया जाएगा। योजना के अनुसार, मॉनिटरिंग सेवा, रखरखाव, पुलिस थानों और आईसीसीसी में उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर इमरजेंसी कॉल पॉइंट/कॉल बॉक्स/संकट अलार्म लगाए जाएंगे।थानों में कॉल अटेंड करने के लिए होगी विशेष व्यवस्थापहले चरण में शहर की प्रमुख सड़कों, 20 प्रमुख चौक, मॉल और पुलिस थानों में इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाए जाएंगे। इस सिस्टम को शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों, कॉरपोरेट बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन समेत चौक-चौराहों पर लगाया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में व्यक्ति बटन दबाकर पुलिस से तुरंत संपर्क कर सकेगा। कैमरे होने से बटन दबाते ही संबंधित स्थान की फोटो के साथ कॉल संबंधित थाने और जीएमडीए के कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी। योजना के अनुसार, पुलिस थानों में कॉल अटेंड करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और यह पूरा सिस्टम जीएमडीए के कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा।पहले चरण में चुनिंदा सड़कों और चौक पर इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाए जाएंगे। सिस्टम शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बटन दबाकर सीधे पुलिस से संपर्क कर अपनी समस्या बता सकेगा। जल्द ही एजेंसी को काम आवंटित कर दिया जाएगा।- डॉ. सुशील कुमार, प्रभारी स्मार्ट सिटी, जीएमडीए