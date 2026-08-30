Gurugram News: शिव कुंड कमेटी के चुनाव होंगे जल्द
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST
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सोहना। धार्मिक तीर्थ स्थल श्री शिव कुंभ साखमजती महाराज अघमर्षण रक्षा सभा के चुनाव जल्द होंगे। इसके लिए चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। उक्त चुनाव सितंबर माह में होने की संभावना है। वहीं, सभा ने करीब 2500 नए सदस्य बनाए हैं। वर्तमान में अनुराग राणा प्रधान पद पर काबिज हैं। कस्बे के तीर्थ स्थल गर्म जल सरोवर श्री शिव कुंड पर प्रधान अनुराग राणा की अध्यक्षता में सभा कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभा के हिसाब किताब का ब्यौरा पेश किया गया, जिसको सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। इसके अलावा बैठक में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से आयोजित किए जाने का भी फैसला लिया गया है। संवाद
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