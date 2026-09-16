Gurugram News: शिव कुंड में होने वाले चुनाव की सरगर्मियां शुरू

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सोहना। कस्बे में स्थित धार्मिक तीर्थ स्थल शिव कुंड के होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उक्त चुनाव 4 अक्तूबर को होगा, जिसमें कुल 2,573 सदस्य मत का उपयोग करेंगे। वहीं, बुधवार को नामांकन का खाता खुल गया है। इसके लिए प्रदीप कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को किराना व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान व समाजसेवी प्रदीप कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करके चुनावी ताल ठोक दी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 सितंबर है। संवाद