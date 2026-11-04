गुरुग्राम: दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब तक 10 ठिकानों पर ईडी का छापा, शराब सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में तलाशी अभियान चलाया गया। यह अभियान दस ठिकानों पर एक साथ चलाया गया था।

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यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत हुई है। ईडी एक धन शोधन जांच से संबंधित मामले की पड़ताल कर रहा है। जांच का संबंध एक शराब सिंडिकेट से है। यह सिंडिकेट बिना होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप्स के विदेशी शराब खरीदता था। बड़ी मात्रा में ऐसी शराब का भंडारण किया जा रहा था। इस अवैध शराब को गुरुग्राम में बेचा जा रहा था।अवैध शराब की बिक्री "द ठेका" नामक लाइसेंस प्राप्त शराब ठेके के माध्यम से हो रही थी। यह ठेका गुरुग्राम में स्थित है। अंकुश गोयल और उनके अन्य भागीदार इस ठेके के मालिक हैं। ईडी की जांच में इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।