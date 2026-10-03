Gurugram News: श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण लीलाओं का हुआ वर्णन

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गुरुग्राम। शहर में दो स्थानों पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर-4 स्थित वैश्य धर्मशाला में छठे दिन बालव्यास पं. मनमोहन ब्रजवासी ने श्रीकृष्ण-राधा को एक ही शक्ति के दो रूप बताया। उन्होंने श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह और उद्धव प्रसंग का वर्णन किया। मुख्य यजमान उषा भारद्वाज और उमा शंकर भारद्वाज ने पूजा की, जबकि विधायक मुकेश शर्मा सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। बाल गोपाल का अभिषेक राजबीर यादव सपरिवार द्वारा किया गया। सेक्टर-82 स्थित वाटिका इंडिया नेक्सट में भी श्रीमद्भागवत कथा चल रही है। श्रीधाम वृंदावन से आए पं. विष्णु दत्त त्रिवेदी कथा व्यास हैं। इसमें महारास, कंस उद्धार और रुक्मिणी विवाह प्रसंगों पर चर्चा हुई। यह कथा रविवार तक चलेगी और सोमवार को हवन व भंडारे के साथ संपन्न होगी। संवाद