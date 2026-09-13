Gurugram News: सेक्टर-69 ट्यूलिप येलो में पहली बार विराजेंगी मां दुर्गा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-69 स्थित ट्यूलिप येलो सोसाइटी में इस वर्ष पहली बार आयोजित होने वाली मां दुर्गा पूजा की तैयारियों का शुभारंभ विधिवत खूंटी पूजन के साथ किया। पूजा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि-विधान के साथ खूंटी पूजन संपन्न हुआ।सोसाइटी के निवासियों में मां दुर्गा पूजा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पूजा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोसाइटी के निवासी और बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।आयोजन समिति ने कहा कि मां दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सोसाइटी के सभी परिवारों को एक साथ जोड़ने और आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का अवसर भी है। खूंटी पूजन के अवसर पर सोसाइटी के अनेक निवासी एवं आयोजन समिति के सदस्य रचित सचदेवा, रचिता भट्टाचार्य, असीम कंसल, अभिषेक, संदीपन, सोनक व आर के जायसवाल समाजसेवी समेत अन्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर मां दुर्गा के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए तैयारियों को गति देने का संकल्प लिया।