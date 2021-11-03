फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   District team wins silver in table tennis

Gurugram News: टेबल टेनिस में जिले की टीम का रजत

Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
District team wins silver in table tennis
एसजीएफआई राज्य स्तरीय स्पर्धा में अंडर-14 टीम ने किया शानदार प्रदर्शन
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। फरीदाबाद में आयोजित एसजीएफआई हरियाणा राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2026 में जिले की अंडर-14 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। जिले की टीम में आन्या गर्ग और अव्यन्ना फाल्सवाल ने हिस्सा लिया।



प्रतियोगिता में जिले की खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन किया और बेहतर तालमेल के साथ मुकाबले खेले। टीम के प्रदर्शन के आधार पर जिले को प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। वहीं, टीम की खिलाड़ी अव्यन्ना फाल्सवाल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। इससे जिले के टेबल टेनिस खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन


खेल विभाग के टेबल टेनिस प्रशिक्षक अजित यादव ने बताया कि खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ मुकाबले खेले। अंडर-14 टीम का दूसरा स्थान हासिल करना खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है। अव्यन्ना फाल्सवाल का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन जिले के लिए गौरव की बात है। उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed