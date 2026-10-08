Gurugram News: डेंगू के मामलों में जिला पहले नंबर पर

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बृहस्पतिवार को एक नया मरीज मिलने के बाद कुल संख्या 68 हुई। गुरुग्राम प्रदेश का सबसे अधिक डेंगू प्रभावित जिला बन गया है। मलेरिया के भी पांच मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम ने फॉगिंग और एंटी-लार्वा गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जिला मलेरिया अधिकारी जयप्रकाश ने लोगों को पानी जमा न होने देने की सलाह दी। बढ़ते मामले रोकथाम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।