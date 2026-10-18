Gurugram News: भक्ति के रंग में डूबा जिला, मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शहर में रविवार को हर तरफ शारदीय नवरात्रि की भारी धूम देखने को मिली। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, दुर्गा पूजा पंडालों की पुष्पांजलि और घरों में गूंजते दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथियों की पूजा अर्चना की, जबकि कुछ परिवारों ने घरों में कंजक पूजन भी संपन्न किया।श्रद्धालुओं की सबसे भारी भीड़ प्रसिद्ध माता शीतला देवी मंदिर के दरबार में नजर आई, जहां दिन और रात का अंतर खत्म हो चुका है। यहां भक्त चौबीसों घंटे माता के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के सीईओ सुमित कुमार ने बताया कि उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर दिन-रात भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल तैनात है।इसके अलावा, चिंतपूर्णी मंदिर में माता की भव्य चौकी का आयोजन हुआ, जिसमें भजन मंडलियों ने प्रस्तुति दी। वहीं सुदर्शन माता मंदिर में विशेष हवन और यज्ञ किया गया। शहर के अन्य मंदिरों में सोमवार को मुख्य रूप से कंजिका पूजन किया जाएगा।